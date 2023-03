Al via il programma di recupero: "Le grotte di Montevicoli riapriranno"

Riapriranno le Grotte di Montevicoli di Ceglie Messapica, chiuse da molto tempo a seguito delle restrizioni per Covid, che avevano comportato un degrado diffuso. L’amministrazione comunale di e il consigliere comunale Cataldo Rodio si sono spesi per questo obiettivo.

La delibera della giunta comunale n. 178 del 9 settembre 2022 (“Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche. Manutenzione straordinaria e recupero delle Grotte di Montevicoli”) ha consentito di avviare questo progetto. La determina n. 16 del direttore del Gal Alto Salento del 20 febbraio 2023 ha concesso un cifra di euro 46.722,40 quale “Recupero di elementi tipici del paesaggio e ripristino dei sentieri di accesso alle emergenze storico-culturali e naturalistiche”.

“Il recupero delle Grotte di Montevicoli - afferma Cataldo Rosio - riavvia una buona speranza per quanto riguarda il turismo locale per visitare questo patrimonio storico/culturale e naturalistico e dare la possibilità a coloro che vengono a visitare e gustare i prodotti tipici della cucina della nostra città, di recarsi a vedere questo bene certamente peculiare”. “L’impegno di tutta l’amministrazione comunale e mio personale – prosegue Rodio - è scaturito principalmente dal desiderio di far riemergere questo territorio, bene meraviglioso di tutta la cittadinanza cegliese”.

Per quanto riguarda il progetto delle Grotte di Montevicoli, sarà ammodernato l’impianto elettrico, verrà installato il servoscala per disabili, sostituita la porta d’ingresso, sistemata e manutenuta l’area esterna, sostituita la staccionata della balaustra della scala di collegamento della zona adibita ad area di sosta. Si tratta di un progetto per dare nuovi servizi al cittadino e recuperare questo patrimonio naturalistico e storico del territorio per il bene della cittadinanza cegliese.

“Nel concludere – afferma ancora Rodio - mi corre l’obbligo di ringraziare tutti quelli che hanno consentito di portare a termine questo progetto voluto da tutta l’amministrazione comunale e dal sottoscritto, il quale continuamente ha sollecitato la risoluzione del problema, essendo uno dei punti fondamentali del programma elettorale dell’amministrazione comunale”.

Inoltre, la Determina n. 15 del Direttore del Gal Alto Salento del 20.02.2023 ha concesso una cifra di euro 40.552,80 riguardante l’intervento di riqualificazione paesaggistica di proprietà pubblica, cioè pensiline e panchine Smart che saranno collocate in alcuni punti della città per una rigenerazione urbana.