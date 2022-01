Progetti contro gli sprechi alimentari e di prodotti farmaceutici: avviso pubblico

BRINDISI - Il presidente del Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito territoriale Sociale Br4, dott. Antonio Calabrese, rende noto che è stato pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni che fanno parte del Consorzio per la realizzazione del Sistema Integrato di Welfare dell’Ambito Territoriale Sociale Br4 l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’attuazione di progetti per il rafforzamento delle reti locali per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze, in attuazione della Legge Regionale 18 maggio 2017 n.13.

I comuni sono: Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna)

L'Avviso Pubblico ha la finalità di individuare Enti del Terzo Settore, Imprese profit/non profit e Agenzie/enti formativi, d'istruzione, di ricerca sperimentale ed educativi, con sede operativa nel territorio dei Comuni consorziati, e di costituire una rete locale stabile per l’attivazione di percorsi di co-programmazione e co-progettazione per la definizione e l’attuazione di attività coordinate da sottoporre alla Regione Puglia come progetti innovativi per le misure di contrasto agli sprechi alimentari, attraverso il partenariato con il Consorzio, nell’ottica di tutelare le fasce più deboli della popolazione e incentivare la riduzione degli sprechi, il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e dei prodotti farmaceutici in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale.

I soggetti interessati potranno aderire all’Avviso per manifestazione di interesse compilando l’apposito modulo predisposto dal Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale Br4, di cui all’allegato A, reperibile sui siti istituzionali dei Comuni consorziati. La domanda dovrà pervenire all’Ufficio di Piano, entro le ore 12 del 25/01/2022, a mezzo Pec all’indirizzo: ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it, allegando tutta la documentazione richiesta. Le proposte progettuali riguarderanno le attività che si svilupperanno nel biennio 2022-2023.