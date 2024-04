Uccello in difficoltà ritrovato da un cittadino: il Comune si attiva e lo mette in salvo

ORIA - Ieri pomeriggio un esemplare di Nitticora nitticora (Nycticorax nycticorax) adulto, in evidente difficoltà migratoria, è stato soccorso dal Comune di Oria a seguito di una segnalazione pervenuta da un cittadino particolarmente sensibile alle tematiche ambientali. In particolare, l’uccello è stato ritrovato all’interno del suo terreno in contrada Tripoli, agro di Oria.

Su iniziativa dell’assessorato alla Tutela e benessere degli animali, l’uccello è stato prontamente consegnato alla dottoressa Paola Pastore del Centro territoriale prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà di Brindisi, dove sarà curato per essere rimesso in libertà in zona parco del Cillarese di Brindisi.

Si tratta infatti di un uccello acquatico, appartenente alla famiglia degli ardeidi, protetto dalla normativa di riferimento. E’ una delle specie protagoniste in questo periodo di migrazione dell'avifauna. Il volatile è stato trovato in terra, poiché in grave difficoltà migratoria. Le giornate con forte vento e pioggia, come quelle che stiamo vivendo in questi giorni, rendono ancora più difficile, e spesso anche mortale, la migrazione di molti uccelli.

Il Nitticora nitticora è elencato nell'allegato I della Direttiva Uccelli della Unione Europea. È pertanto vietato distruggerlo, mutilarlo, catturarlo o rimuoverlo, disturbarlo o naturalizzarlo intenzionalmente, nonché distruggere o rimuovere uova e nidi e distruggere, alterare o degradare il loro ambiente. Vivo o morto, è inoltre vietato trasportarlo, venderlo, utilizzarlo, conservarlo, venderlo o acquistarlo.

