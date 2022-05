Referendum del 12 giugno: sorteggio degli scrutatori a Francavilla Fontana

FRANCAVILLA FONTANA - Giovedì 19 maggio alle 18.00 nell’aula consiliare di Castello Imperiali è in programma il sorteggio dei 92 scrutatori in vista dei referendum del 12 giugno. Le figure saranno sorteggiate tra le 4094 persone che hanno inviato istanza di inserimento nell’Albo degli scrutatori tra il 1999 e il 2021.

Le cittadine e i cittadini saranno chiamati al voto domenica 12 giugno dalle 7.00 alle 23.00 per abrogare o mantenere in vigore i testi di legge relativi a: incandidabilità dopo la condanna – il referendum chiede di abrogare la parte della Legge Severino che prevede l’incandidabilità, l’ineleggibilità e la decadenza automatica per parlamentari, membri del governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali nel caso di condanna per reati gravi; custodia cautelare durante le indagini – si chiede di togliere la “reiterazione del reato” dai motivi per cui i giudici possono disporre la custodia cautelare in carcere o i domiciliari per una persona durante le indagini e quindi prima del processo; separazione delle carriere – si chiede di impedire al magistrato durante la sua carriera la possibilità di passare dal ruolo di giudice a quello di pubblico ministero e viceversa.

E poi ancora: valutazione degli avvocati sui magistrati – il quesito chiede che gli avvocati, parte di Consigli giudiziari, possano votare in merito alla valutazione dell’operato dei magistrati e della loro professionalità; riforma Consiglio Superiore della Magistratura – si chiede che non ci sia più l’obbligo di un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Consiglio Superiore della Magistratura.

Per la validità del referendum abrogativo è obbligatorio che vada a votare la metà più uno degli elettori aventi diritto, in caso contrario le norme per le quali il quorum non viene raggiunto resteranno in vigore. Le operazioni di sorteggio delle scrutatrici e degli scrutatori saranno aperte al pubblico e trasmesse in diretta streaming sul canale youtube del Comune di Francavilla Fontana.