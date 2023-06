I regali dei Lions Club ai bambini dell'Oncoematologia Pediatrica di Lecce

Si è concluso nella prima mattinata di ieri, sabato 24 giugno, il service "Insieme... per un sorriso in più", con la consegna dei numerosi giochi acquistati dai Club Lions Ostuni Città Bianca, Copertino Salento Pino Cordella” e Lecce Tito Schipa, all'unità operativa di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce, e destinati ai tanti piccoli e coraggiosi guerrieri, così da rendere più serena la loro permanenza in ospedale.

A seguito della raccolta fondi organizzata il 4 giugno, i tre Lions Club coinvolti sono riusciti a raccogliere una cifra pari a oltre mille euro, di cui parte impiegata per l’acquisto dei giochi e parte donata all’associazione Genitori Onco-Ematologia Pediatrica "Per un sorriso in più" onlus di Lecce, che fornisce supporto globale, permanente e gratuito all'unità operativa di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Si legge in un comunicato congiunto dei tre Lions Club: "Una giornata, quella del 24 giugno, caratterizzata da forti sentimenti di commozione e ammirazione, nella consapevolezza che si può e si deve fare ancora tanto di più per aiutare i bambini colpiti dal cancro infantile. Esserci. Oggi e sempre al fianco di chi lotta. Di chi soffre. Di chi ha bisogno. E' questo l'impegno assunto dai Lions".