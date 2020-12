“Un regalo da Dajana”: raccolta doni per bambini meno fortunati

SAN PIETRO VERNOTICO - Un regalo per i bambini meno fortunati arriva da parte Dajana Costantini, una giovane mamma strappata alla vita troppo presto da un male incurabile sempre attenta ai bisogni dei più deboli. Nasce a San Pietro Vernotico, da un’idea della sua famiglia, il progetto “Un regalo da Dajana”: ha come obiettivo la raccolta di doni per bambini fino a 11 anni.

Si raccolgono giocattoli, abbigliamento, buoni regalo presso cartolerie o negozi per bambini. Per motivi di sicurezza si cercano non possono essere accettati giochi o abbigliamento usati.

Il regalo deve essere consegnato incartato e sopra deve esserci scritta l’indicazione sul destinatario: sesso ed età. Il punto di raccolta è l’oratorio della Chiesa degli Angeli, le date sono 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, dicembre dalle 19 alle 19,30.

I doni verranno consegnati all’associazione Casa della solidarietà che provvederà alla consegna alla famiglie meno fortunate. “Ringraziamo sin da ora quanti potranno partecipare a questo gesto di solidarietà in memoria della nostra cara Dajana, rendendo speciale il Natale di tanti bambini”.

