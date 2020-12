"Il mio omaggio luminoso alla città che mi fa sentire a casa"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera al sindaco e alla città una lettera di Andrea Fanigliulo, direttore commerciale della New Basket Brindisi.

Sono arrivato a lavorare a Brindisi nel 2016 in punta di piedi e con tanti “incertezze e timori reverenziali” perché essendo nato a Taranto e avendo vissuto nel barese, non conoscevo praticamente nessuno. Eppure da ormai tre anni risiedo in pianta stabile qui, mi trovo benissimo e credo, nel mio piccolo, di aver “offerto” un contributo lavorativo e umano a questa splendida città.

Ma così come penso “di aver dato”, posso tranquillamente affermare che questa gente e i tantissimi brindisini che ho avuto il piacere di conoscere negli anni, mi hanno dato tantissimo, donandomi e regalandomi affetto sincero, amicizia, stima e vicinanza tanto da farmi sentire a casa...praticamente uno di loro !!!

E così, in un momento storico difficile per tutti e in prossimità delle Sante festività natalizie, ho deciso di fare questo piccolissimo regalo all città...”un omaggio luminoso” sentito, doveroso che sia davvero di buon auspicio per tutte le famiglie brindisine e che possa regalare un sorriso ai tanti bambini che aspettano e vivono con trepidazione e gioia, la magia del Santo Natale.

Nella speranza che sia cosa gradita, colgo l’occasione per fare i miei più sinceri auguri e dirvi ancora mille volte grazie...grazie per tutto...grazie a chi ha permesso tutto ciò e mi ha voluto qui 5 anni fa...grazie alla vostra splendida città...e grazie a tutta la gente che con il suo cuore grande e calore mi fa sentire a casa.