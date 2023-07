Il "regalo" solidale: biglietti per il mare gratis destinati ai bambini meno fortunati

FRANCAVILLA FONTANA - Un imprenditore francavillese ha raccolto l'appello del politico Maurizio Bruno (Pd) e ha deciso di donare 27 biglietti Stp, andata e ritorno, a famiglie bisognose, per poter passare una giornata al mare. I nuclei famigliari che potranno usufruire della generosità dell'uomo, saranno individuati dai servizi sociali di Francavilla Fontana. Ad annunciare l'iniziativa è proprio il presidente del Consiglio comunale di Francavilla e consigliere regionale Maurizio Bruno, che ha chiosato: "Io non so che dire, e non credo ci sia molto da dire. Se non che siamo, quando lo vogliamo, una comunità, una famiglia meravigliosa". L'imprenditore è Vincenzo Petronelli, titolare di Life.

Un paio di settimane fa Bruno aveva lanciato un appello in tal senso: "Sarebbe bello se l'Amministrazione comunale per le famiglie con problemi economici, ad agosto, pagasse il biglietto per portare i figli al mare". L'appello non è rimasto inascoltato. E Petronelli ha deciso di raccoglierlo. Nella lettera, datata 27 luglio, indirizzata al sindaco Antonello Denuzzo e all'assessore ai Servizi sociali Giuseppe Bellanova, l'imprenditore scriveva: "Sicuri di aver fatto cosa gradita nell'interesse di chi ogni giorno combatte contro le difficoltà economiche, si spera con questo gesto di alleviare le sofferenze di chi non può permettersi una vacanza o semplicemente raggiungere per qualche ora il mare".

Il giorno successivo, il dirigente del settore Politiche Sociali del Comune, Daniele Taurisano, si occupa della donazione dei biglietti Stp. In una nota interna al Comune, inviata anche a Petronelli, viene spiegato che "il servizio sociale professionale è stato delegato a individuare con specifici criteri i beneficiare della suddetta donazione, che sarà garantita ai figli di minore età riconosciuti dalle sole madri e figli di minore età di uomini e donne colpiti da vedovanza, la cui condizione esistenziale è ben nota". Insomma, la macchina della solidarietà si è messa in moto per garantire ore di svago ai meno fortunati, per fare passare qualche ora di spensieratezza ai bambini francavillesi che ne hanno necessità.