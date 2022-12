Dalla Regione Puglia contributo di 340 mila euro per la Chiesa Matrice di Fasano

FASANO - La Giunta regionale pugliese, eseguendo un emendamento al bilancio 2022 del consigliere Fabiano Amati, ha disposto un contributo di 340mila euro per riportare, nei limiti del possibile, all’antica bellezza artistica e culturale il Cappellone soprelevato dell’altare maggiore della Chiesa Matrice di Fasano. Lo comunica lo stesso consigliere e presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione, Fabiano Amati.

Prosegue la nota di Amati: "I lavori di smantellamento di tutti gli apparati marmorei, lignei e pittorici (stucchi), furono eseguiti tra il 1967 e il 1972, cogliendo l’occasione dell’adattamento dei luoghi alla nuova liturgia stabilita dal Concilio Vaticano II. Con l’intervento si ripristineranno le lesioni presenti, la ricollocazione dell’organo sulla controfacciata e la riduzione dello spazio destinato al coro; il tutto per recuperare alla devozione e alle visite il Cappellone, per recuperare l’antica visuale prospettiva e per porre in maggiore evidenza la statua della protettrice. Sono inoltre previsti i restauri degli stucchi presenti e le verifiche sull’eventuale esistenza di stucchi coperti da pitturazioni avvenute nelle diverse epoche. Insomma, un programma per dare armonia all’insieme e preservare memoria e testimonianza”.