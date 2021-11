Una velostazione a Ostuni: la Regione finanzia il progetto per intero

OSTUNI – Ostuni avrà una velostazione in prossimità della stazione ferroviaria. Nella giornata di ieri la Regione Puglia ha comunicato all’amministrazione comunale della Città Bianca l'ammissione a finanziamento del progetto, per un importo pari a 285mila euro a copertura totale dell’intervento. Lo ha annunciato il sindaco Guglielmo Cavallo sul suo profilo Facebook. “Questo grande obiettivo – scrive il primo cittadino - premia la lungimiranza dell'amministrazione che si è battuta per la realizzazione del Piano di mobilità ciclistica anche per poter candidare questo importante progetto”.

Nel corso della riunione di giunta svoltasi sempre nella giornata di ieri, invece, sono stati approvati i seguenti interventi, sempre in ambito di lavori pubblici: progetto esecutivo di realizzazione della Rotatoria sulla S.P. 21 "Ostuni-Torre Pozzelle" intersezione con strada comunale per Contrada Rosara e strada vicinale; interventi di manutenzione e riqualificazione della villetta in via Francesco Rodio compresa fra via Aldo Moro e via Giovanni Amendola e dell'area a verde compresa fra via Luisa Sanfelice e via Oronzo Paolo Orlando; rifacimento del marciapiede e abbattimento delle barriere architettoniche in via Ludovico Pepe nei pressi delle Poste Centrali e della Chiesa della Santissima Annunziata. “Continua il nostro lavoro – conclude Cavallo - per rendere la città più bella, sostenibile, fruibile da tutti e sicura”.