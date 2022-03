Sostegno all'affitto, contributi per dieci Comuni del Brindisino

BRINDISI - Sono dieci i Comuni del Brindisino ammessi in Puglia alla ripartizione dei 5 milioni di euro stanziati dal Fondo nazionale per il sostegno all’affitto, anno 2020. Si tratta di una misura fondamentale per tante famiglie che hanno difficoltà a sostenere le spese per l’affitto. "Soprattutto in tempi tanto difficili - dichiara il consigliere regionale del Pd, Maurizio Bruno - simili azioni vanno conservate e anzi, se possibile, migliorate ed estese perché, come sappiamo, alla crisi pandemica si è ora aggiunta quella energetica. E purtroppo i prossimi mesi, da questo punto di vista, non sembrano portare a nulla di buono."

Di seguito i Comuni che otterranno il finanziamento: Brindisi (69mila euro), Ceglie Messapica (11mila euro), Cisternino (2.900 euro), Fasano (34.500 euro), Francavilla Fontana (75mila euro), Latiano (8.300 euro), Mesagne (12.800 euro), San Pietro Vernotico (25mila euro), San Vito dei Normanni (43mila euro), Torchiarolo (515 euro).