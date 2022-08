Lavoro nel Brindisino. Turismo, pulizie, ristorazione, sanità: tutti gli annunci

BRINDISI - Dopo la netta ripresa del comparto turistico/ristorativo, registrata nell’estate 2022, le imprese locali brindisine volgono ora la loro attenzione anche nei confronti di altri settori. Oss, fisioterapisti/e, operatori/trici di aiuto, collaboratori/trici domestici/che, addetti/e alle pulizie, sarte, piastrellisti e intonacatori sono soltanto alcuni dei 206 profili di cui aziende e datori di lavoro necessitano, nella settimana dal 26 agosto al 2 settembre, per l’ampliamento del proprio organico e, per la cui ricerca, si avvalgono del servizio pubblico e gratuito di incrocio domanda/offerta fornito dai tre centri per l'impiego della provincia di Brindisi.

Più nello specifico si tratta di: 65 occasioni di impiego nel settore sanitario, 34 nella ristorazione, 30 nell'assistenza domiciliare, 22 nell’edilizia, 20 nel turismo, 8 nei servizi, 5 nelle pulizie, 5 nel settore informatico, 4 nel termoidraulico, 3 nei trasporti, 2 nel commercio, 2 nell’artigianato, 2 nel tessile, 2 nella manutenzione, 1 nell’amministrativo e 1 nel metalmeccanico. È il contesto occupazionale che viene restituito dal quattordicesimo report delle offerte di lavoro elaborato dallo staff comunicazione/ rapporti con media dell’ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia, contenente, questa settimana, 54 annunci. Il rapporto raccoglie gli annunci giornalmente pubblicati sul portale lavoroperte.regione.puglia.it e consultabili anche tramite l’ App “Lavoro per te Puglia”.

Per le categorie protette, ultimi giorni per iscriversi al bando di concorso pubblico per esami, indetto da Anpal, riservato a persone con disabilità, ex art.1 L68/99 come funzionario/a amministrativo/a. All’estero, tramite rete Eures, prosegue la ricerca di: educatori/trici in asili nido e scuole cattoliche a Francoforte, lavoratori/trici qualificati per la raccolta stagionale di ortaggi, frutta e attività nei vivai in Belgio, operai/e specializzati nel settore siderurgico, sia in Italia che in sedi estere, fisioterapisti/e in Bavaria e personale nel settore della ristorazione.

Nell’ambito della formazione è possibile iscriversi a: corsi per l’assistenza socio sanitaria – Cefass, corsi altamente specializzati in meccanica, elettronica, meccatronica e biomedicale dell’ Its Antonio Cuccovillo, corsi rivolti a disoccupati/inoccupati anche percettori di Naspi, Dis-Coll o Reddito di Cittadinanza e studenti/esse universitari/ie residenti in tutto il territorio italiano di Pugliaform So.ne.vi sas, corsi di formazione professionale rivolti ad appartenenti a categorie protette ex art. 1 L. 68/99 in stato di disoccupazione di Create Connections e quelli di formazione professionale rivolti a disoccupati/e in tutta Italia di Cfa, nuovi corsi di alta specializzazione tecnologica organizzati dall’Its Turismo e Beni culturali Regione Puglia, corsi di cultura Tecnica e Scientifica Agroalimentare dell’ Its Academy – Ambito agroalimentare Puglia.

Tramite Spid, gli utenti possono liberamente candidarsi alle offerte di loro interesse sul sito lavoroperte.regione.puglia.it. In alternativa, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre centri per l’impiego dell’ambito territoriale di Brindisi per qualunque informazione e assistenza. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30, solo su appuntamento) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’ufficio collocamento mirato disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it). Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te - Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative.