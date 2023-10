Oria, rescissa concessione parcheggi per inadempienze. Futura: "Ed i cittadini pagano"

ORIA - Con una determina comunale relativa alla data di ieri (13 ottobre), il responsabile municipale ha rescisso il contratto della concessione delle aree di parcheggio a pagamento per grave inadempimento contrattuale.

Sul tema si è discusso nel corso dell'assemblea di "Futura", gruppo politico di Oria rappesentato in Consiglio comunale da Attilio Ardito, all'opposizione rispetto al sindaco Cosimo Ferretti. Il movimento ha evidenziato come il contratto a cui si fa riferimento, in realtà, poteva già essere rescisso nell’inverno del 2022 e non a pochi giorni della sua naturale scadenza, fissata per il prossimo novembre. Una circostanza che, qualora messa in atto, avrebbe evitato un peso gravoso sulle tasche dei cittadini.

Proprio sull'argomento, oltreché per dare a tutti gli oritani la possibilità di esporre criticità e proporre miglioramenti, il gruppo "Futura" ha indetto un’altra assemblea pubblica per il 26 ottobre (le indicazioni sul luogo e orari saranno comunicate in seguito). Qui verranno accolte le istanze dei cittadini che andranno ad arricchire una bozza di proposta alla quale movimento sta già lavorando.

"Ciò, per evitare il concretizzarsi di una situazione simile a quella del 2017 - si legge in una nota del gruppo Futura - quando la politica e la cittadinanza non ebbero modo di prendere visione degli atti di gara poiché non pubblicati sull’albo pretorio del Comune".