Senso unico in via Materdomini: i residenti si oppongono

BRINDISI - “No al senso unico in via Materdomini”. Netta presa di posizione del comitato dei residenti del quartiere Sciaia-Materdomini, contro la proposta dell’amministrazione comunale di Brindisi. I cittadini ne hanno parlato nel corso di un incontro che si è svolto ieri (lunedì 24 maggio). “Non basta guardare carte e mappe – si legge in una nota del comitato - per trovare soluzioni che non possono avere alcun riscontro pratico nel quotidiano: trasporti pubblici, ambulanze, figli a scuola, farmacie, giornalai, spese quotidiane. E non osiamo immaginare il dramma se, uscendo da casa, ci si rende conto di essersi dimenticati qualcosa: rifare 15 chilometri per recuperarlo, non è una cosa normale”.

“Non solo – sostiene ancora il comitato - già adesso auto e moto sfrecciano come fossero su una pista, con relativo rischio e pericolo per i pedoni, figuriamoci se ci fosse il senso unico: da chiudersi in casa. Non proprio una viabilità a misura di cittadino, eco sostenibile e smart, ma l’esatto opposto. La spiaggia è in lavorazione da anni, come da anni il grido di allarme sulla viabilità della zona è rimasto inascoltato. La ripresa dei lavori è partita qualche mese fa e già allora fummo facili profeti”.

“Non ci si può ridurre alla vigilia dell’apertura della nuova spiaggia – conclude il comitato - cercando soluzioni d’emergenza controproducenti, non solo per i residenti, ma addirittura per lo sviluppo della zona e della città tutta. Seguiranno una serie di incontri con l’amministrazione per discutere del problema, ma è bene che si sappia già da adesso che i residenti del quartiere perseguiranno tutte le misure legalmente attuabili (convenzionali e non) per fermare quest’ipotetica soluzione del senso unico che non andrebbe neanche messa sul tavolo”.