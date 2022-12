Brindisi: riapre il parcheggio della scuola Salvemini fino all'8 gennaio

BRINDISI - Il Comune cerca di alleggerire i disagi causati da caos parcheggi e traffico nel centro cittadino, riaprendo, per il periodo delle festività natalizie, il parcheggio della scuola media Salvemini. Si tratta di una proposta che una persona residente nel centro cittadino ha lanciato attraverso la Redazione di BrindisiReport nella giornata di ieri (giovedì 22 dicembre).

L’area di sosta situata nel perimetro della scuola, con ingresso in via Castello, aprirà a partire da oggi, 23 dicembre 2022 e fino a domenica 8 gennaio 2023, dalle ore 18 e per tutta la notte.

“Il servizio è stato riattivato – si legge in una nota del Comune di Brindisi - data la maggiore affluenza di persone nel centro di Brindisi in occasione delle festività natalizie e la concomitanza dell’interruzione dell’attività ordinaria della scuola. L’amministrazione comunale ringrazia la dirigente scolastica Angela Citiolo per la disponibilità e la collaborazione”.