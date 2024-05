Transenne rimosse: via Cittadella riapre, dopo 10 mesi fra erbacce e degrado

BRINDISI - Finalmente riaperta al transito pedonale e veicolare via Cittadella Nuova. Le transenne che per quasi un anno hanno sbarrato l’accesso sono state finalmente rimosse stamattina (venerdì 3 aprile). La strada è stata interdetta per 10 mesi, a seguito del crollo del solaio di un’abitazione, che ha compromesso la stabilità anche degli immobili adiacenti.

Fra erbacce e rifiuti abbandonati, questo scorcio di centro storico ha fornito una pessima immagine della città, a poche decine di metri dal castello Svevo, location della prima cena di gala dei leader del G7 in programma il prossimo 13 giugno. Tale situazione di degrado è stata più volte segnalata da BrindisiReport. L'ultimo articolo risale a due giorni fa.

Ora le erbacce sono state tagliate, ma ci sono ancora un cartone e dei sacchetti da rimuovere. Il piccolo cumulo di spazzatura giace sul marciapiede. I residenti segnalano una situazione di degrado anche nelle strade circostanti, fino all'arco di Porta Mesagne.

