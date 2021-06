Penna Grossa: riapre il parcheggio, in spiaggia con il trenino

Riapre i battenti venerdì prossimo (2 luglio) l’area parcheggio a servizio della riserva e il lido di Torre Guaceto. Fruire dei servizi sarà facile, basterà una prenotazione online. L’area parcheggio localizzata a nord del ponte di Punta Penna Grossa e il lido storico della riserva, all’ingresso dell’omonima spiaggia, apriranno tra pochi giorni. Per fruirne sarà necessario effettuare una semplice prenotazione online attraverso l’app della riserva. Le prenotazioni saranno aperte nella giornata di domani, 30 giugno.

Al momento della prenotazione del posto auto, gli utenti potranno scegliere di prenotare anche una bici a noleggio, in modo tale da potersi muovere in riserva in sella alle due ruote. In alternativa, una volta lasciata la propria auto sul posto, potranno raggiungere le spiagge percorrendo a piedi o con la propria bici la via pedonale immersa nella macchia mediterranea e lunga circa 1 chilometro e mezzo o fruendo del servizio navetta che li lascerà a pochi metri dalla spiaggia di Punta Penna Grossa.

L’area di sosta sarà aperta dalle 8 alle 20. Il servizio navetta terminerà l’ultima corsa alle 19.50. Il pagamento dei servizi dovrà essere effettuato tramite carta o al momento della prenotazione, per poi mostrare la ricevuta di pagamento agli operatori di Torre Guaceto una volta arrivati in riserva, o sul posto.

Sarà possibile fare la propria prenotazione fin da 3 giorni prima rispetto alla data scelta per il soggiorno a Torre Guaceto e sino alla mezzanotte del giorno precedente. Come ogni anno, il lido della Riserva avrà un’area dedicata ai fruitori con disabilità. Il solarium e le sedie job saranno a disposizione degli utenti che ne avranno bisogno e, anche in questo caso, sarà necessario prenotare la propria postazione gratuita sulla pedana attraverso l’app sopra linkata.

Si ricorda a quanti sceglieranno di vivere per un giorno la natura incontaminata di Torre Guaceto che è fatto severo divieto di introduzione in riserva di retini e che non è possibile portare con sé il proprio cane. La riserva è la casa degli animali selvatici e il rispetto della loro vita deve essere una priorità per chiunque voglia farsi il regalo di passare un giorno nell’area protetta.

“Possiamo finalmente avviare i servizi estivi della riserva grazie all’eccellente lavoro svolto dalla direzione del Consorzio con tutto il team di Torre Guaceto e alla collaborazione del Comune di Carovigno – ha dichiarato Rocky Malatesta, presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto -, come ogni anno, si rinnova la nostra attenzione all’accessibilità anche da parte di chi vive una condizione di disabilità, abbiamo consultato le realtà di settore attive sul territorio e siamo certi che l’organizzazione dei sevizi dedicati agevolerà la fruizione di tutti”.

“Inoltre, in vista dell’imminente apertura dell’area parcheggio e del lido, mi preme invitare tutti i fruitori di Torre Guaceto a prenotare online i servizi dei quali vorranno fruire, e, ricordo, che il pagamento potrà avvenire al momento della prenotazione o una volta arrivati sul posto, esclusivamente tramite carta. Un’altra novità che vedrà la luce in questa stagione estiva è la collaborazione con ‘Made in carcere’, un bellissimo progetto che punta a dare una seconda possibilità alle detenute attraverso la produzione di manufatti in stoffa riciclata. I nostri utenti potranno acquistare i gadget presso il nostro lido consapevoli che in questo modo sosterranno sia la riserva, sia ‘Made in carcere’ perché i ricavati saranno equamente suddivisi tra i progetti di tutela degli animali e degli habitat condotti dal Consorzio e le attività della cooperativa sociale”.