Quartiere Casale, riapre la postazione 118: coprirà Materdomini, Paradiso e Aeroporto

BRINDISI - Riaperta da oggi al Casale, nella sede in via Primo Longobardo, la postazione del 118 che era stata chiusa dal 22 dicembre scorso a causa di alcuni problemi nel sistema idrico-fognario, e temporaneamente trasferita in piazza Di Summa. A renderlo noto la Asl di Brindisi attraverso una nota inviata agli organi di informaizone.

La postazione, denominata Brindisi-Porto, servirà la popolazione residente anche nei quartieri limitrofi di Materdomini, Paradiso e Aeroporto. Dopo l’intervento del Dipartimento di Prevenzione e dell’Area Tecnica della Asl, sono stati ripristinati i requisiti di idoneità dei locali, di proprietà del Comune di Brindisi.

Intervento Massimiliano Oggiano

"Non posso che essere felice per la riapertura della postazione 118 del quartiere Casale. Il lavoro e i solleciti di Fratelli d’Italia si sono rivelati determinanti per accelerare un iter che stava dilatando le tempistiche, gravando di conseguenza sulla salute dei cittadini. Ringrazio la disponibilità di chi ci ha ascoltato e ha restituito l’operatività del servizio", commenta il consigliere comunale Massimiliano Oggiano, Fdi