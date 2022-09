Ripartono i lavori sulla superstrada per Bari: i nuovi limiti di velocità

FASANO – L’Anas comunica che in occasione della riapertura dei cantieri sulla strada statale 379, è istituito il limite di velocità di 50 km/h, il restringimento della carreggiata simmetrica, il divieto di sorpasso per gli autocarri con massa maggiore di 3,5t dal km 0+000 al km 5+000, il divieto di sorpasso veicoli pesanti e limite di velocità a 50 km/h per tutti gli autoveicoli dal km 0+000 al km 5+000 oltre agli spazi di approccio, su tutte le corsie.