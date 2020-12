Brindisi: via libera alla riapertura dei mercati di Tuturano e Sant'Elia

BRINDISI - Dopo l’intesa raggiunta dall’amministrazione comunale con gli operatori commerciali, il sindaco ha deciso di riaprire i mercato settimanali di Tuturano e San’Elia. Domani 2 dicembre quello di Tuturano e giovedì 3 quello di Sant’Elia.

A Sant’Elia saranno previsti varchi fissi di entrata in viale Caravaggio e Ligabue (angolo con via Dal Bono), e varchi di uscita in viale Caravaggio, Da Vinci e Ligabue. Sarà inoltre previsto un senso unico di marcia pedonale per evitare assembramenti e consentire lo svolgimento in sicurezza. I varchi e il percorso saranno presidiati da vigilanti che gli operatori commerciali si sono impegnati a garantire insieme a gel igienizzante e guanti monouso per gli utenti.

L’ingresso sarà consentito solo a chi indosserà la mascherina. Per il momento non è prevista la partecipazione degli “spuntisti" (operatori commerciali non titolari della postazione fissa).