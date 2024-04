Riattivazione dissuasori nel centro storico: indicazioni per residenti e commercianti

MESAGNE - Dopo alcuni mesi di inattività, torna la Ztl nel centro storico di Mesagne. Data l'imminente riattivazione dei dissuasori a scomparsa collocati in via Geofilo, e al fine di assicurarsi l’accesso con l’autovettura nelle aree interessate, residenti e commercianti dovranno attivare un'apposita procedura per richiedere l'accesso con l'auto.

Entro mercoledì 24 aprile 2024, gli interessati dovranno far pervenire al comando di Polizia Locale una fotocopia del documento di identità e il numero di cellulare. Nel caso di residenti, sarà necessario indicare i componenti del nucleo familiare ed i riferimenti telefonici di ciascuno.

La misura è pensata per limitare la circolazione di veicoli nell'area più antica della città nei periodi dell'anno con maggiore traffico di pedoni, in estate ed a ridosso di Natale. Turisti e visitatori potranno così muoversi con maggiore libertà.

Chi è coinvolto

Gli interessati da questa misura sono i residenti e titolari di attività commerciali con residenza e sede nelle vie Geofilo, piazzetta dei Coronei, vico Zambelli, piazzetta dei Caniglia, vico Calderoni, Corte dei Cingolo, via Felice Ronzini, via Martiri della Libertà, vico dei Corcioli, vico dei Caraglia, vico Demitri, via Profilo, piazzetta dei Resta, via dei Tosches, via Santacesaria, vico dei Gaza e vico Braccio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale in via Luigi Galvani a Mesagne al numero 0831.771893. E-mail: vigili@comune.mesagne.br.it; vigili@pec.comune.mesagne.br.it.

