Riconquista dell’indipendenza per le donne vittime di violenza: incontro a Brindisi

BRINDISI - Lunedì 29 maggio prossimo, dalle ore 9 alle ore 12, presso la sala conferenze nella sede del Coordinamento territoriale Arpal Puglia di Brindisi, sito in Via Tor Pisana, si terrà l’incontro di presentazione di “R.i.vi.vi.”, programma per l’inserimento lavorativo di donne e minori vittime di violenza.

“R.i.vi.vi.”, acronimo di “Riconquista dell’indipendenza per le donne vittime di violenza”, è un progetto interistituzionale promosso dai Centri per l’Impiego coordinati da Arpal Puglia, per avviare una collaborazione con Centri Antiviolenza, Case di Rifugio e Ambiti Territoriali sociali, al fine di unire le forze per garantire un percorso tutelato e agevolato di inserimento lavorativo e favorire l’empowerment socio-economico a: donne vittime di violenza di genere, in carico presso case di rifugio, ambiti territoriali sociali e centri antiviolenza; figli conviventi di donne vittime di violenza, presi in carico dagli ambiti territoriali sociali, che abbiano compiuto 16 anni di età e risultino inoccupati, disoccupati o in cerca di nuova occupazione; orfani vittime di crimini domestici, come da ex art 18 L. 68/99.

Arpal Puglia – Centro per l’Impiego di Brindisi, sotto la guida della dott.ssa Anna Loparco, Responsabile Unico Po Ambito territoriale di Brindisi, da sempre sensibile alle tematiche a sostegno delle fasce sociali più deboli e svantaggiate, ha ritenuto opportuno e utile, dopo un attento e proficuo confronto con il Coordinamento dell’Ambito territoriale di Lecce che ne è fautore, di aderire al progetto “R.i.vi.vi.”.

L’obiettivo è quello di dare la possibilità ai Centri per l’Impiego del territorio di gestire nella maniera più efficiente e delicata possibile la presa in carico delle vittime, al fine di profilarne le professionalità ed accompagnarle in un percorso di informazione, orientamento, consulenza e successivamente l’inserimento lavorativo attraverso il sostegno e la mediazione nella fase dell’incontro domanda ed offerta.

Durante l’incontro di presentazione interverranno: dott.ssa Anna Loparco, Responsabile Unico P.o. Ambito Territoriale di Brindisi Arpal Puglia; dott.ssa Marina D’Amato, Coordinatrice “R.i.vi.vi.” per l’Ambito Territoriale di Brindisi e Funzionario Specialista nel mercato del lavoro Arpal Puglia; avv. Barbara Rodio, Progettista “R.i.vi.vi.” per l’Ambito Territoriale di Lecce e Funzionario Specialista nel mercato del lavoro Arpal Puglia.

Poi ancora dott.ssa Maria Elisabetta Caputo, Consigliera Pari opportunità della Provincia di Brindisi; dott.ssa Danila Coluccia, Psicologa/Psicoterapeuta Cav “Ricominiciamo” di Francavilla Fontana; Anna Solidoro e Carla Torsello, Assistenti Sociali Cav Crisalide di Brindisi; avv. Stefania Pasimeni, coordinatrice Cav “La Luna” di Mesagne; Rosa Cecilia Caprera, Rappresentante Legale, e Maria Rosa Bellanova, Educatrice, Cav “Ioi Donna”

Arpal Puglia – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n. 29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la piu? ampia inclusione nel mondo del lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

Per ulteriori informazioni e dati su Arpal Puglia, sui Centri per l’Impiego (Cpi) e sui progetti e le iniziative in corso, è possibile consultare la cartella stampa scaricabile qui.