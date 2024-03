Lancio di fiori nel porto di Brindisi per ricordare la tragedia della "Kater I Rades"

BRINDISI - Giovedì prossimo (28 marzo), alle ore 16, verrà celebrato il 27esimo anniversario dal dramma della Kater I Rades, la carretta del mare carica di migranti albanesi che affondò nelle acque al largo di Brindisi, dopo essere stata speronata dalla corvetta Sibilla della Marina Militare italiana. In 81 persero la vita. I dispersi furono circa 30.

Il dramma sarà ricordato, come di consueto, con un lancio di fiori in mare nel porto internodi Brindisi, nell’ambito di una iniziativa organizzata dal Coordinamento NOG7 (Roberto Aprile, Ciccio Lussone, Cosimo Quaranta), al quale hanno aderito: Forum per cambiare l'ordine delle cose Provincia di Brindisi,Alma Terra,Gruppo Educhiamoci alla Pace ODV,Digiuno di Giustizia in solidarietà coi migranti,Asociazione Periplo ODV,Consiglio Italiano Rifugiati sede di Roma,Tarantula Rubra.

“A distanza di 27 anni – si legge nel comunicato - poco è cambiato, salvo il colore di chi sta oggi al Governo in Italia e in Europa, e che nelle imminenti elezioni amministrative ed europee, vuol dimostrarsi forte contro i diseredati in fuga da guerre, fame, disastri ambientali, pulizie etniche, stupri e torture, e invece debole e compiacente verso dittatori e capi di Stato assetati di sangue”.

