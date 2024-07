Il ricordo dell'asso dei cieli Leonardo Ferrulli, brindisino che evitò una tragedia

BRINDISI - Il 5 luglio ricorreva il ricordo della memoria dell'asso della Regia Aeronautica italiana Leonardo Ferrulli, nato a Brindisi il 24 dicembre 1917 e morto a Scordia, in Sicilia, dopo un aspro combattimento con caccia e bombardieri anglo-americani. La cerimonia dedicata al pilota, si è svolta a Brindisi, prima con una messa, poi al cimitero, davanti alla lapide. È stata curata da Assoarma Oria e Anmi Leone di San Marco "Componente Nazionale Anfibia". Ferrulli, durante la seconda guerra mondiale, ha immolato la propria vita nell'adempimento del proprio dovere, nel generoso e disperato gesto di impedire che l'inevitabile impatto al suolo del suo velivolo coinvolgesse vittime innocenti.

Il 5 luglio del 1943, Leonardo Ferrulli, alzatosi in volo, nel primo pomeriggio, dall'aeroporto di Sigonella (Catania), nel corso di una missione per intercettare un'imponente formazione di bombardieri quadrimotori americani Boeing B-17 e decine di caccia inglesi, durante un combattimento, un caccia Spitfire danneggiò gravemente il suo aereo. Con un'ala spezzata del suo Macchi 202S e ferito egli stesso, abbandonò la lotta nel tentativo di rientrare alla base di Sigonella. Ma ogni sforzo fu vano. Impossibilitato ad usare il paracadute e nell’intento di non cadere sul centro abitato di Scordia (Catania), per evitare di coinvolgere la popolazione civile, riuscì a portare il velivolo alla periferia, schiantandosi in un campo di grano.

Nel corso della sua carriera di pilota aveva accumulato ben due medaglie d'Argento al Valor Militare e al momento dell'incidente che lo portò alla morte, l'eroe brindisino era il quinto asso della Regia Aeronautica italiana del tempo di guerra.