Ordinanze della discordia a Ostuni: presentato ricorso al Tar

OSTUNI – E' stato presentato un ricorso al Tar contro una delle ordinanze anti movida molesta che hanno suscitato forti polemiche a Ostuni. L’iniziativa è stata promossa da 31 operatori commerciali della Città Bianca e da Confesercenti Brindisi, tramite gli avvocati Fabrizio Monopoli e Antonella Molfetta.

In particolare è stato impugnato, presso il tribunale amministrativo di Lecce, il provvedimento della commissione straordinaria (ordinanza n. 110) che fino al prossimo 30 settembre vieta, dalle 2 alle 6 del mattino, la somministrazione e la vendita, anche d'asporto, di bevande alcoliche e superalcoliche prevedendo una sanzione che va dai 500 ai 5000 euro. L’ordinanza n. 111 vieta invece, sempre fino al 30 settembre, dall'1 alle 5 del mattino, la vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato da parte degli esercizi del settore alimentare ed artigianale. Prescritto inoltre l'utilizzo delle emissioni sonore sino all'1 in settimana ed alle 2 nel fine settimana lungo la costa, sino a mezzanotte in settimana e sino all'1 nel centro urbano e nelle zone rurali.

“L' ordinanza gravata - si legge, come riporta Ansa, nel ricorso presentato dai legali Monopoli e Molfetta - è immediatamente efficace ed esplica già i propri effetti, sicché già tutti i ricorrenti ne subiscono le conseguenze dannose sia in termini di 'lucro cessante' (commisurato al mancato incassato), sia in termini di danno emergente". "E ciò senza considerare – si legge ancora nel ricorso- il danno all'immagine e quello dovuto all'alterazione del corretto confronto concorrenziale rispetto agli esercenti dei comuni limitrofi che non subiscono le stesse restrizioni e limitazioni inferte dal Comune di Ostuni”.

Le associazioni di categoria e vari esponenti della politica si erano già schierati contro tali ordinanze, chiedendo alle commissarie di apportare delle modifiche. Al momento, però, non è stato fatto alcun passo indietro.