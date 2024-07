Riduzione attività ambulatoriali presso reparti Pediatria: medici preoccupati

BRINDISI - In una lettera inviata al direttore generale della Asl di Brindisi, al direttore sanitario e ai primari di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi e dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, la Federazione italiana medici pediatri della Provincia di Brindisi esprime, a nome di tutti i colleghi, esprime profonda preoccupazione per la recente decisione di ridurre e/o chiudere le attività ambulatoriali e i Day service dei reparti di Pediatria dei due nosocomi della provincia di Brindisi.

“Tale decisione si aggiunge al forte ridimensionamento delle attività dell'Utin e della Neonatologia del Perrino, con pregiudizio dell'assistenza della popolazione pediatrica dell'intera Provincia di Brindisi. Assistenza già penalizzata per la presenza di un numero inferiore di reparti pediatrici, rispetto ad altre Province della Regione Puglia, a parità di popolazione”. Scrivono.

“Si sottolinea come l'Utin del Perrino sia stata la prima Unità ad essere aperta in tutta la Regione ed era uno dei punti di eccellenza e di riferimento sia intra che extra regionale. Inoltre, tale decisione va in controtendenza rispetto alle determinazioni del cosiddetto decreto "taglia liste di attesa". Pertanto, si chiede di mettere in campo ogni sforzo utile da parte degli organismi dirigenti della Asl Brindisi, per ripristinare e migliorare l'assistenza ai nostri piccoli pazienti”.



