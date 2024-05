Finanziamenti per motonautica e regate: intesa con gli organizzatori, il caso rientra

BRINDISI – Grazie a un ulteriore sforzo economico da parte del Comune di Brindisi e a una rimodulazione delle ripartizioni, dovrebbero essere rientrati malumori e incomprensioni sulle risorse economiche a sostegno dei quattro eventi legati al mare che animeranno l’estate brindisina: la regata internazionale Brindisi - Corfù (organizzata dal Circolo della Vela Brindisi, in programma il 9 giugno); il campionato italiano di vela d’altura (organizzato sempre dal Circolo della vela Brindisi, in programma dal 24 al 29 giugno): la regata Brindisi – Valona (in programma dal 4 al 6 luglio, organizzata dalla Lega Navale sezione di Brindisi); il “Trofeo internazionale di motonautica Adriatic cup 2024”, con il ritorno del campionato mondiale di Formula 2 (28-30 giugno, organizzato da Federazione italiana motonautica e Circolo nautico porta d’Oriente).

L’accordo di partnership fra Regione Puglia e Comune di Brindisi prevedeva lo stanziamento di 185 mila euro (160mila euro erogati da Bari, i restanti 25mila euro, già a bilancio per la Brindisi – Corfù, dall0amministrazione) a supporto delle manifestazioni. Il Circolo della vela avrebbe beneficiato di 100mila euro per campionato di vela d’altura e Brindisi – Corfù, mentre 65mila euro sarebbero andati all’Adriatic Cup e 20mila euro alla Brindisi Valona.

Il Circolo della Vela, però, aveva manifestato forti riserve sulla possibilità di garantire entrambi gli eventi, con un contributo economico di quell’entità. Nei giorni scorsi l’assessore alle Attività produttive del Comune di Brindisi, Luciano Loiacono, ha incontrato singolarmente tutti gli organizzatori. Alla fine sembra sia stata trovata una quadra, sulla base di un ulteriore stanziamento da parte del comune (da 25mila a 35mila euro) e di una limatura della ripartizione.

La nota del Circolo della vela

Il caso, insomma, sembra rientrato. Lo testimonia anche una nota diramata ieri dal Circolo della vela. “E’ evidente che l’organizzazione di una regata internazionale e di un campionato italiano - si legge nel comunicato - comporta costi elevati dettati dall’allestimento delle location, così come dall’ospitalità nei confronti di giurie ed equipaggi e dell’organizzazione degli eventi collaterali che tanto apprezzamento ed interesse hanno suscitato nei cittadini di Brindisi, equipaggi ed ai turisti in transito”.

“E’ questo il motivo per cui il sostegno finanziario della Regione Puglia e del Comune di Brindisi, come sempre accaduto – si legge ancora nel comunicato del Cdv - risulta indispensabile”. “In questa ottica, i rappresentanti del Circolo della Vela hanno incontrato lunedi scorso l’assessore al marketing territoriale del Comune di Brindisi Luciano Loiacono il quale, approfonditi i dettagli organizzativi, ha fornito elementi rassicuranti circa gli importi dei contributi che saranno riconosciuti al Circolo attraverso provvedimenti amministrativi in itinere per la migliore organizzazione e realizzazione dei due eventi”.

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui