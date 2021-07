Dell'Aquila torna a casa: giovedì il rientro dell'oro olimpico

Grande fermento per i mesagnesi che domani, alle 19.15, accoglieranno all’aeroporto del Salento l’atleta del centro sportivo dell’Arma dei carabinieri

MESAGNE- Conto alla rovescia per il rientro dell’oro olimpico del taekwondo Vito Dell’Aquila a Mesagne: dopo esser arrivato oggi a Roma, alle 19.15 di domani, 29 luglio, l’atleta azzurro atterrerà all’aeroporto del Salento di Brindisi.

Fermento, dunque, per i preparativi all’accoglienza del mesagnese che ha vinto il primo oro azzurro (e unico a oggi) alle Olimpiadi di Tokyo2020: dal gruppo di giovani e del maestro Roberto Baglivo della palestra New Marzial di Mesagne, ai famigliari e concittadini che non vedono l’ora di riabbracciare l’atleta del centro sportivo dell’Arma dei carabinieri che ha fatto sognare tutti.

Stessa attesa e adrenalina per i mesagnesi che nel 2012 accolsero con una grande ed emozionante festa l’oro olimpico di Londra, Carlo Molfetta. E, allora, appuntamento per domani, 29 luglio alle 19.15 all’aeroporto di Brindisi.