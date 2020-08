Rifacimento e manutenzione dei marciapiedi: l'elenco delle vie

BRINDISI - Iniziati gli interventi di rifacimento e manutenzione dei marciapiedi. Sono iniziati oggi i lavori di rifacimento e manutenzione dei marciapiedi, un intervento del settore Lavori pubblici del Comune di Brindisi per un valore complessivo di 228.750 euro.

Le vie interessate

I punti individuati sono: via Caduti di via Fani, marciapiede lato destro in direzione del centro commerciale, via Fani, marciapiede completo da via Balla a via Fontana, piazza Raffaello, ripristino zone rotte lato piazza, via Mantegna, marciapiede completo da parco Buscicchio fino a piazza Rosai, via Daunia, marciapiede completo lato scuola materna da via Sicilia a viale Aldo Moro, via Pace Brindisina, marciapiede lato Salesiani, via Materdomini, piccoli ripristini di fronte alle attività commerciali, via Solferino, riparazioni marciapiedi da piazza Sapri a via S.Giovanni Bosco, via Togliatti, marciapiede prospiciente scuola Marco Pacuvio, viale Provinciale S. Vito, riparazione marciapiede nei pressi del tabaccaio direzione San Vito.

I lavori, iniziati oggi da via Caduta di via Fani al quartiere Sant’Elia, verranno conclusi come da appalto entro e non oltre i prossimi 240 giorni.

“Prosegue l’attività di messa in sicurezza dei marciapiedi - dichiara la vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante - L’emergenza Covid-19 ha ritardato l’avvio delle opere partite solo in data odierna. Ci auguriamo che la ditta appaltatrice riesca a terminare i lavori nel più breve tempo possibile”.