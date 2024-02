Miglioramento di rete elettrica e strade cittadine: accordo fra Enel e Comune

BRINDISI - E’ iniziata stamani (mercoledì 21) in via Torpisana una serie di lavori di miglioramento della rete elettrica che comporteranno anche il rifacimento delle strade interessate, per un totale di 20 chilometri. Questo in virtù di un accordo fra e- Distribuzione e il Comune di Brindisi.

“Enel ci ha assicurato - fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici, Gianluca Quarta - che gli interventi di sostituzione dei cavidotti garantiranno una maggiore stabilità della rete, superando così il fenomeno dei continui black-out verificatisi la scorsa estate”.

“Oltre a questa importante opera migliorativa – prosegue Quarta - E-Distribuzione si è impegnata a ripristinare non solo la trincea stradale oggetto degli interventi di scavo ma l’intero sedime, da un marciapiede all’altro, così evitando la creazione di avvallamenti stradali. Questo protocollo rappresenta a tutti gli effetti una best practice, che è stata rilanciata a livello nazionale anche dall’Associazione nazionale comuni italiani”.

I cantieri proseguiranno fino al mese di giugno.

