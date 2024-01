Continuo abbandono di rifiuti per strada: Polizia locale a lavoro per cercare i responsabili

SAN PIETRO VERNOTICO - Di episodi di abbandoni di rifiuti per strada e nelle campagne a San Pietro Vernotico come in molti altri comuni è pieno, purtroppo. E se ne parla da sempre e in tutte le salse, e le situazioni non fanno che peggiorare. Come se vivere in un Ambiente salubre e incontaminato fosse qualcosa di astratto che riguarda gli altri. C'è una strada, però, in contrada Pucciarruto a San Pietro Vernotico, precisamente nella zona artigianale, alle spalle della piattaforma di distribuzione Eurospin, che ha attirato l'attenzione del comando della Polizia locale di San Pietro. Si tratta di una strada chiusa al traffico, quasi a ridosso della circonvallazione ma non facilmente raggiungibile, che è costantemente presa di mira dagli incivili.

Qualche giorno fa è stata fatta bonificare, proprio dal comandante della Polizia locale, ma nell'arco di pochi giorni è stata nuovamente trasformata in discarica. I rifiuti, di ogni genere, oltre che a marcire sull'asfalto finiscono nelle campagne circostanti, contaminando i terreni. Viene da pensare che si tratta di buste che contengono materiale già differenziato che poi si rompono e perdono il contenuto. Ma perchè non farle ritirare a domicilio? Si dirà che è pieno di situazioni simili e che gli incivili vanno proprio a cercare questi posti nascosti per abbandonare i rifiuti ma non è questo il caso.

Per raggiungere il punto in questione bisogna attraversare una strada che ospita sedi di aziende, popolata insomma, trattandosi di zona artigianale, e prima di raggiungere quel punto si attraversano altre aree verdi. Converrebbe lasciare i rifiuti molto prima, si rischierebbe meno. Come già accennato la Polizia locale si sta occupando del caso, nel frattempo si spera che qualcuno cominci seriamente a rispettare l'Ambiente, perchè i danni provocati da questi comportamenti irresponsabili non fanno altro che danneggiare la salute umana.