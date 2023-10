"Rifiuti: falsa partenza del nuovo servizio, ma c'è stato il 'sabotaggio' degli incivili"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del presidente della Commissione Ambiente del Comune di Brindisi, nonché consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Roberto Quarta sulla situazione rifiuti nel capoluogo.

Questo mio intervento, in qualità di presidente della Commissione Ambiente, ha lo scopo di informare la cittadinanza nel modo più trasparente possibile, a seguito delle ripetute denunce attraverso i social ed ora anche tramite comunicati stampa da parte di cittadini e di consiglieri comunali, sull’emergenza rifiuti.

Appare evidente, allo stato attuale, che il servizio di raccolta rifiuti non sia iniziato nel migliore dei modi. Puntare il dito contro la nuova azienda è sin troppo facile. Il continuo abbandono di rifiuti da parte, soprattutto, di chi non è neanche censito per il pagamento della Tari, compromette, anzi scientemente riesce a sabotare, un servizio essenziale.

Nella nottata di sabato e per tutta la giornata di oggi (domenica 22 ottobre, ndr) la città è stata ripulita e rimessa a a nuovo. Ognuno di noi, ogni singolo cittadino, deve assumersi la responsabilità di collaborare. Come commissione saremo attenti e vigili affinché l’azienda rispetti il piano industriale, ma allo stesso tempo stiamo accelerando sulla stesura del Regolamento igiene urbana, strumento fondamentale per contrastare evasori e trasgressori, da approvare nel più breve tempo possibile in consiglio comunale.

Confidiamo in una piena collaborazione dei brindisini. Ringrazio l’azienda Teorema per quanto fatto nelle ultime 24 ore, convinto che da oggi lo stesso impegno rientrerà nella piena normalità del servizio.