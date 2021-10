Rifiuti speciali e pericolosi: a San Pietro arrivano i contenitori salva Ambiente

SAN PIETRO VERNOTICO – Contenitori per pile esauste, rifiuti urbani pericolosi T e/o F e farmaci scaduti sono stati installati per le vie di San Pietro Vernotico dall’amministrazione comunale. Lo scopo è quello di rafforzare il servizio di raccolta differenziata per evitare anche gli abbandoni nelle campagne. Fenomeno inarrestabile.

“Differenziare correttamente non è solo un dovere verso il pianeta in cui viviamo; separare i rifiuti per tipologie, infatti, li destina al riciclaggio con un riutilizzo delle materie prime”. Si legge in una nota diramata dall’amministrazione.

I contenitori sono stati installati nei pressi di farmacie, tabaccherie, negozi di ferramenta e in adiacenze delle tre isole ecologiche informatizzate installate di recente. Sono contrassegnati da diversi colori, per la raccolta di rifiuti urbani pericolosi (tossici e/o infiammabili), pile esauste e farmaci scaduti. Quelli di colore nero sono destinati alle pile esauste; quelli di colore rosso ai rifiuti urbani pericolosi T e/o F (tutti i contenitori, privi del proprio contenuto, etichettati con la sigla “T” o “F” che riguardano pulizia per la casa, giardinaggio e fai da te); quelli bianchi per farmaci scaduti.

“L’invito ai cittadini a continuare a collaborare e a differenziare al meglio, perché in questo modo si contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati con grandi vantaggi per la salute, per l’ambiente e per l’economia”.