Rifiuti, Tari: a San Pietro agevolazioni per attività colpite dal Covid e fasce di reddito basse

SAN PIETRO VERNOTICO - La Tari per l'anno 2021 non subirà aumenti e sono previste importanti agevolazioni sia per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza Covid, sia per le utenze domestiche in favore dei nuclei familiari sampietrani in condizioni di disagio economico. A renderlo noto l'assessore ai Tributi Gianluca Epifani in una nota inviata agli organi di informazione

"Dall'insediamento nel giugno del 2018 ad oggi l'attuale amministrazione ha ridotto la Tari del 15 per cento circa, portando nello stesso tempo la percentuale della raccolta differenziata dal 30 per cento circa del 2017 al 70 per cento attuale, frutto di un lavoro sinergico e continuo dei responsabili del Servizio tributi, del Servizio Finanziario e del Servizio Ambiente".

"I contribuenti residenti in San Pietro Vernotico in condizioni di disagio economico potranno richiedere entro il prossimo 30 settembre le agevolazioni sulla Tari relativa all'anno 2021, avendo a disposizione oltre un mese e mezzo di tempo per richiedere l'Isee in corso di validità".

"Siamo consapevoli che le tariffe Tari sono ancora alte, ma ciò dipende esclusivamente dall'elevato costo del trasporto e smaltimento dei rifiuti (pensate che in alcuni periodi dell'anno vengono conferiti in impianti privati fuori Regione). Ma su questa problematica i Comuni possono fare ben poco: la Regione (amministrata da oltre dieci anni sempre dagli stessi partiti di riferimento dei 5 consiglieri di opposizione), nonostante gli impegni presi, ancora non è stata in grado di realizzare un solo impianto per lo smaltimento nel territorio provinciale o avviato quelli pubblici esistenti; per questo motivo i contribuenti brindisini pagano una tariffa Tari fra le più elevate in assoluto".