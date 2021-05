Terminal “Il Mondo”: “La cessione all’Authority porterà alla rinascita del porto”

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di Massimiliano Taveri, amministratore unico de “Il Mondo srl” sulla vendita della struttura polifunzionale conosciuta come “Brindisi Terminal”, a Costa Morena, in favore dell’ Autorità di Sistema portuale del mar Adriatico meridionale, formalizzata ieri nell’ambito del passaggio di proprietà dell’area parcheggio adiacente al terminal dal Consorzio Asi alla stessa Authority

La realizzazione della struttura che tutti conoscono come "Brindisi Terminal" è stata caparbiamente voluta da mio padre Mario il quale, con lungimiranza imprenditoriale oltre che con amore per la città, ha sempre creduto che la ricchezza di un territorio potesse essere implementata dal valore aggiunto dell'accoglienza che lo stesso è in grado di offrire; ciò a maggior ragione nel campo del turismo in uno a tutto ciò che ruota intorno alla realtà portuale.

Con il medesimo spirito negli anni a seguire, la Società “Il Mondo” Srl ha cercato di lavorare alacremente (sebbene con gli intuibili limiti connessi al rischio di impresa e di investimento di capitale privato) per offrire agli utenti del porto di Brindisi, siano stati essi semplici turisti piuttosto che grandi Compagnie di navigazione, servizi sempre più efficaci e la risoluzione dei più svariati problemi. Non posso sinceramente affermare che la decisione di vendere il Terminal sia stata presa a cuor leggero per l'ovvio legame affettivo, atteso che la compagine sociale è composta esclusivamente dai miei fratelli, tantomeno la cessione è stata facile per l'iter burocratico imposto a monte della vendita davvero macchinoso e lungo liddove ormai il progresso pretende risposte snelle e certe.