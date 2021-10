Rigenerazione del centro storico di Brindisi: finanziato progetto da 15 milioni di euro

Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione dell'ex scuola Marconi, l'ingresso di Porta Lecce con le sue mura e la chiesa del Cristo per risalire attraverso il Parco delle Rimembranze sino all'ex Agenzia delle Entrate e altro ancora

BRINDISI - "Con il decreto firmato dal Ministro Giovannini è stato finanziato con ben 15 milioni di euro un grande progetto di rigenerazione del centro storico di Brindisi". Lo annuncia il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi sulla sua pagina Facebook.

Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione dell'ex scuola Marconi, l'ingresso di Porta Lecce con le sue mura e la chiesa del Cristo per risalire attraverso il Parco delle Rimembranze sino all'ex Agenzia delle Entrate e altro ancora. E poi la funzione con spazi adeguati per corsi universitari, residenze e spazi per studenti, giovani e centri culturali.

"Una grande sfida da completare entro il 31 marzo del 2026. Siamo inoltre fiduciosi che presto anche i progetti di rigenerazione dei quartieri Sant'Elia e Perrino ritenuti ammissibili otterranno il finanziamento necessario per la realizzazione delle opere. Cambieremo il volto della città, che diverrà sempre più bella ed attrattiva".

"Un grande ringraziamento al prof. Borri e alla dirigente Marina Carrozzo che insieme all'ufficio urbanistica e agli ordini professionali hanno realizzato questo primo progetto finanziato con i fondi del Pnrr".