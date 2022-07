Rimborso polizza Rc per tutori volontari di minori stranieri: prorogata scadenza

L’assessorato al Welfare comunica che con determinazione dirigenziale n. 695 del 15.07.2022 è stato prorogato al 6 settembre 2022 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di rimborso della polizza assicurativa Rc per i tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

L'Avviso mette a disposizione dei cittadini, che ricoprono il ruolo di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, nominati dai Tribunali per i minorenni della Regione Puglia, risorse per il rimborso delle polizze assicurative espressamente dedicate alla copertura dei rischi derivanti in ragione del ruolo svolto.

Il rimborso massimo riconoscibile è pari 200 euro a polizza per un numero massimo di tre polizze per tutore volontario. Le risorse disponibili sono pari a 80.000 euro.