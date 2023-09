Scempio all'imbocco della pista ciclabile: rimossa la discarica abusiva

Lo scempio è stato rimosso. Personale della ditta Ecotecnica è intervenuto stamattina all’imbocco della pista ciclabile sul versante di strada per Canale Patri per rimuovere la discarica di materiale edile di risulta e altro ancora che giaceva lì, rendendo il percorso praticamente inaccessibile. Tale situazione di degrado (al centro di un articolo pubblicato poprio stamattina da BrindisiReport) era stata segnalata dall’assessore con delega al Decoro Urbano, Gianluca Quarta. A stretto giro si è attivata l’azienda appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti. Ora c’è da auspicarsi che gli inquinatori non tornino in azione.