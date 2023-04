Rimossi rifiuti abbandonati nelle campagne: "Comportamenti più responsabili"

SAN PIETRO VERNOTICO - Operatori a lavoro nelle campagne di competenza del Comune di San Pietro Vernotico per rimuovere i rifiuti abbandonati. L'intervento è stato disposto dall'amministrazione comunale e rientra in un servizio predisposto contro questa pratica illecita avviato già da qualche tempo. Oggi sono stati bonificati terreni nelle contrade Calieri, Pana e quelli al confine con territorio di Cellino San Marco.

"In questi anni é stata importante l'azione di questa amministrazione sia per incentivare la raccolta differenziata (passata dal 19,48 per cento del 2018 al 65,33 per cento a febbraio 2023) sia per contrastare il fenomeno dell'abbandono (anche con l'installazione di fototrappole). Spiace constatare che in molti siti si verificano ancora abbandoni di materiali, spesso e volentieri di natura pericolosa (lastre di amianto, scarti di edilizia, ricambi di auto, batterie, pneumatici ecc.)". Si legge in una nota dell'assessore all'Ambiente Gianluca Epifani.

Nei giorni scorsi é stata pubblicata la graduatoria Decreto del Ministero della Transizione Ecologica con il quale é stato finanziato un ulteriore progetto per l'installazione di isole ecologiche intelligenti candidato nell'ambito del Pnrr insieme agli altri Comuni che fanno parte dell'Aro Br2. Il finanziamento ammonta a 673.088,69

"Ma sappiamo tutti che lo sforzo delle istituzioni non basta da solo a debellare il fenomeno, ed é per questo motivo che facciamo appello alla cittadinanza affinché assuma delle comportamenti piú responsabili per la tutela dell'ambiente e della nostra salute".