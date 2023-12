Rimosso il presepe sul Canalicchio: “Il Comune si faccia carico dei costi”

BRINDISI - Per la domenica della vigilia di Natale era prevista una Santa Messa fra i figuranti e davanti a un pubblico che con ogni probabilità sarebbe stato numeroso. Ma da questa mattina (giovedì 21 dicembre) il presepe ribattezzato “Il miracolo di Natale”, realizzato a pochi passi dalle sponde di canale Patri, non c’è più. Le installazioni che richiamano alla natività sono state rimosse. Gli eventi in programma per le festività natalizie sono stati cancellati. La notizia è stata accolta con rammarico dalla cittadinanza. Centinaia di persone avevano visitato il presepe nella serata inaugurale e in quelle successive.

L’associazione Venti&Venti, promotrice dell’iniziativa, fa il punto della situazione attraverso un comunicato diramato dalla giornata di oggi. La nota è a firma della presidente dell’associazione, Candida Colantonio, che si esprime anche per conto dei proprietari del terreno.

“Alla luce dei recenti accadimenti che hanno riguardato l’iniziativa del ‘Presepe di Natale’ – si legge nel comunicato - promossa dalla associazione che rappresento, ritengo necessario, per dovere di trasparenza anche nei confronti della comunità cittadina, che si vede al momento privata di una positiva occasione di aggregazione sociale, offrire alcuni chiarimenti in merito a quanto accaduto”.

“La parte proprietaria dei suoli – si legge ancora nel comunicato - che ha allestito il presepe attingendo unicamente a risorse proprie, vedendosi peraltro coinvolta in un procedimento penale riguardante le opere di bonifica di quella che era un’area degradata, ha comunicato di essere stata costretta, suo malgrado e con intuibile delusione, a rimuovere la scenografia in quanto l’Amministrazione, nonostante gli iniziali impegni verbali, non ha successivamente manifestato in termini concreti il proprio supporto”.

“A questo punto la proprietà, nell’intenzione di non privare i cittadini di una iniziativa che era nata con i migliori auspici – conclude la presidente dell’associazione Venti&venti - si è dichiarata disposta a concedere l’utilizzo temporaneo dei terreni interessati al Comune di Brindisi, a condizione che questo si faccia carico dei costi correlati e, soprattutto, con espressa assunzione di ogni conseguente responsabilità.