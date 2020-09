"Rimuovere 100mila chili di rifiuti in un solo giorno": sfida anche a Brindisi

BRINDISI - C’è anche Brindisi tra i 50 Comuni protagonisti della seconda edizione dell’iniziativa organizzata dall’associazione “Plastic Free” in collaborazione con “Flowe” in scena domenica 27 settembre che prevede la raccolta di materiali di risulta dalle spiagge italiane. La sfida è di rimuovere 100mila chili di rifiuti in un solo giorno. L’appuntamento a Brindisi, organizzato da Pamela Camposeo, è alle 9 in zona Acque Chiare.

“Per Pamela questa manifestazione non è al solo scopo di pulire un luogo deturpato dalla popolazione, ma un fatto personale. Una guerra apertamente dichiarata a tutto ciò che inquina il nostro bel territorio, perché l'inquinamento è causa di numerose malattie e in famiglia abbiamo tutti un parente o amico che sempre più spesso si ammala o addirittura decede”. Si legge nella pagina che descrive l’evento.

“E’ il momento di dire basta e fare qualcosa, sembrano frasi fatte, ma bisogna guardare in faccia la realtà e bisogna smettere di girarsi dall'altra parte quando qualcosa non va e farlo diventare "normale".

Non dobbiamo assuefarci alle cose negative, dobbiamo agire. Viviamo in un territorio da cartolina, ma camminiamo su un cumulo di spazzatura. Tocca a noi proteggerlo, quindi partecipiamo in tanti. Brindisi ha bisogno di noi, perché Brindisi noi l'amiamo, la ripuliamo e non la sporchiamo”.

L'evento è patrocinato dal Comune di Brindisi con la collaborazione di molte realtà del territorio, quali "Impresa mamma", "L'Associazione Culturale Acuarinto" ed "Ecotecnica".

Il punto di ritrovo è alle ore 9 ai primi blocchi di cemento dove ci sarà anche il pescemangiaplastica. Con la presenza di Cristian di "Droni and More" ci sarà la diretta Facebook. Per aderire all'iniziativa è necessario entrare nel link e registrarsi https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/27-sett-brindisi/. È importante ricordarsi di portare guanti resistenti, mascherina e bottiglie di acqua. (meglio se in borraccia)

Per info: Referente di Brindisi Camposeo Pamela 3298491545