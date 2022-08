I ringraziamenti dei familiari di Vincenzo Di Noi: "Non ci siamo mai sentiti soli"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dai familiari di Vincenzo Di Noi, il pensionato di Torre Santa Susanna che la scorsa settimana è stato trovato privo di vita all’interno di un pozzo nelle campagne di Torre Santa Susanna, dove era intento a raccogliere fichi d’india, dopo due giorni di ricerche.

I famigliari del Signor Vincenzo Di Noi ringraziano tutti coloro che sono stati vicini in questi giorni, chi con chiamate, chi con messaggi, ma soprattutto chi ci è stato accanto. Ringraziano i Carabinieri della Stazione di Torre Santa Susanna, i Vigili del Fuoco di Brindisi e di Francavilla Fontana che sin dai primi momenti che sono stati allertati, non si sono fermati un attimo, lavorando giorno e notte, spiegando tutte le loro unità di terra con gli uomini e le unità cinofile, di aria con l'elicottero e i dronisti.

Ringraziano le unità del Soccorso Alpino, che hanno fatto il lavoro più difficile per il ritrovamento e il recupero, volontari che danno l'anima per questo lavoro. Ringraziano la Polizia Municipale per la loro collaborazione nelle ricerche, gli amici e i colleghi della Protezione Civile " Il Cuore di Antonio Bianco-A Braccia Aperte" e della Protezione Civile " Organizzazione Europea Volontari Di Prevenzione" distaccamento Nazionale di Torre Santa Susanna, che sono accorsi immediatamente dubito dopo le prime ore della scomparsa dopo essere stati allertati da noi parenti, e la Protezione Civile Ser "Antonio Bianco".

Ringraziano l'amico Vincenzo Bianco, che nel pomeriggio della scomparsa ha lasciato i propri impegni ed ha messo a disposizione il suo drone e ci è stato vicino tutti i giorni. Ringraziano il Vice-sindaco Martino Pinto e l'Assessore Comunale Nico Tieni per la loro disponibilità, collaborazione e vicinanza, tutti i parenti, gli amici, i conoscenti e i cittadini che sono accorsi per aiutare con le ricerche.

"Non ci siamo mai sentiti un solo attimo da soli, siamo stati supportati e sopportati ogni singolo minuto, giorno e notte, per tutto il tempo, siamo stati coccolati e protetti, soprattutto nel momento del dolore più forte".