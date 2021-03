Guarito dal Covid: "Grazie a medici e infermieri di Ostuni e Mesagne"

La lettera di un paziente in cura prima presso il reparto di Medicina di Ostuni e poi presso il centro post Covid mesagnese

Nicola Guadalupi ha trascorso 7 giorni nel reparto di Medicina Covid di Ostuni e altrettanti nel centro post Covid di Mesagne, dove fra l’altro ha “festeggiato” il 71esimo compleanno. Con la lettera che pubblichiamo di seguito, ringrazia il personale medico e gli operatori sanitari delle due strutture per la professionalità e l’umanità con cui si sono presi cura di lui, traghettandolo verso la guarigione.

Desidero ringraziare tutto il personale medico e infermieristico per le continue cure e assistenza rivolte i nel periodo più forte della mia malattia. Grazie perché non mi sono mai sentito abbandonato, ma sempre vigilato. Non dimenticherò mai la vostra dedizione e vi sarò sempre riconoscente. Reparto medicina di Ostuni

Ringrazio inoltre il Post Covid di Mesagne: medici Infermieri e tutto il personale per le cure e l'assistenza h24 nei miei confronti. Per la professionalità, la disponibilità e umanità di tutti. Sono enormemente riconoscente e mai dimenticherò il loro trattamento.