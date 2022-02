Guarito dal Covid: "Straordinari medici, infermieri e oss del reparto di Pneumologia"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamenti al personale del reparto di Pneumologia dell'ospedale Perrino di Brindisi da parte di Massimo, un paziente guarito da una grave forma di Covid.

La polmonite bilaterale praticamente non ti lascia scampo, a meno che tu non abbia qualche santo in Paradiso. Se posso scrivere della mia terribile esperienza con il Covid è grazie al fantastico personale sanitario del reparto di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi diretto dal dottor Eugenio Sabato. Medici, infermieri e operatori socio sanitari da due anni stanno svolgendo un lavoro fantastico, sempre imbardati con una tuta sigillata, sia d’estate che d’inverno. Ringrazio queste persone dal profondo del mio cuore per quello che fanno per salvare vite umane, con grande professionalità, dedizione e spirito di sacrificio. Grazie per il lavoro straordinario che fate.