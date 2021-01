"Mia madre assistita con umanità, grazie al personale del Pronto soccorso"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamenti da parte di una cittadina nei confronti del personale medico e sanitario del Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per l’umanità con cui si sono presi cura della madre, purtroppo deceduta a causa di gravi patologie.

Un sentito ringraziamento al personale medico, infermieristico e di servizio del Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, che ho conosciuto nelle giornate e notti del 14 e 15 gennaio. Sono stati gentili, umani e professionali nel prendersi cura di mia madre, pur operando sotto forte forte pressione a causa del massiccio afflusso di pazienti, in situazioni di patologie gravi. Queste persone lavorano in condizioni difficili, con carichi di responsabilità e stress non indifferenti e nonostante ciò si approcciano con umanità ai pazienti e ai loro parenti. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Greco e al suo staff. Purtroppo sarà l’unico ricordo positivo di questa esperienza, visto poi il decesso di mia madre causato dalla gravità delle patologie che l’affliggevano.