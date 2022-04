"Vita e occhio salvi grazie al personale del reparto di Oculistica"

BRINDISI – “Mi hanno accolto con grande umanità, salvandomi un occhio e la vita”. Alessandro esprime grande gratitudine nei confronti del personale del reparto di Oculistica dell’ospedale Perrino di Brindisi, diretto dal primario Giuseppe Durante. I suoi problemi alla vista hanno origini lontane. “Nel 2011 – spiega – si è manifestato un inizio di glaucoma all’occhio sinistro, con aumento della pressione oculare. Per 10 anni, su indicazioni di un dottore esterno all’ospedale, ho assunto colliri e compresse, ma nel frattempo il problema ha continuato a peggiorare”.

Lo scorso 1 febbraio Alessandro si presenta in ospedale con un occhio gonfio e dolorante. “Sono stato visitato – spiega il malcapitato – dal dottor Durante. La pressione oculare era altissima. Rischiavo un aneurisma. Il dottore ha detto che dovevo immediatamente ricoverarmi, perché c’era il rischio concreto che il glaucoma potesse estendersi anche all’occhio sinistro”.

Fra il 4 e il 9 febbraio, il paziente viene sottoposto a tre, delicati, interventi chirurgici. “L’occhio sinistro – spiega- ormai era compromesso, ma grazie a questi interventi il glaucoma è stato bloccato, mettendo al sicuro l’occhio destro. Voglio ringraziare dal profondo del cuore il dottor Durante, tutti i medici, gli infermieri e gli operatori socio sanitari del reparto di Oculistica, per avermi fatto sentire come se mi trovassi a casa. Ho voluto raccontare la mia storia per far sapere che al Perrino abbiamo ottimi professionisti, che meritano fiducia”.