"Competenza e umanità nel reparto di Senologia dell'ospedale Perrino"

Una signora residente a Brindisi, Vita Stanisci, ringrazia medici, infermieri e operatori sanitari del reparto di Senologia dell’ospedale Perrino di Brindisi diretto dal dottor Stefano Burlizzi, per l’umanità e professionalità con cui si sono presi cura di lei. Lo fa attraverso una lettera che pubblichiamo di seguito, indirizzata anche al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano

Nel corso della vita può capitare di doversi affidare alle cure di un medico, che si tratti di un percorso curativo o di un intervento chirurgico e tutto ciò che il paziente vorrebbe provare alla fine del periodo terapeutico è sicuramente Gratitudine. Chi si mette nelle mani di un medico vorrebbe essere curato nel migliore dei modi perché le medicine curano le malattie ma le parole incoraggianti di un medico possono dare la forza di combattere dall'interno. Oggi noi siamo abituati a lamentare ciò che non va piuttosto che evidenziare le cose che funzionano.

Ultimamente ho avuto bisogno io stessa di un aiuto ed è per questo che oggi voglio scrivere ciò che ritengo giusto a favore del reparto di Senologia dell'Ospedale Perrino di Brindisi, per ringraziare tutto il personale medico, guidato con grande professionalità dal Dottor Stefano Burlizzi, il personale infermieristico e tutti gli operatori socio sanitari per l'impegno, la competenza e la preparazione professionale, tutto accompagnato da una componente umana e da un profondo rispetto per il paziente che sicuramente contribuiscono ad una ripresa fisica e psicologica più veloce.

Ciò a dimostrazione che anche nella mia amata Brindisi ci sono strutture sanitarie di eccellenza che meritano tutto il nostro appoggio e supporto. Per me è stato così, le attenzioni e le cure che ho ricevuto da tutta l'equipe del Reparto di Senologia dell'Ospedale Perrino è stato impareggiabile. Grazie di cuore a tutti voi, in particolare al Primario Dott. Stefano Burlizzi, con l'augurio che possiate proseguire questa vostra missione sempre con lo stesso successo.

Con riconoscenza

Vita Stanisci.