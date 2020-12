Le cure in ospedale dopo un terribile incidente: "Grazie agli angeli del Perrino"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamenti al personale sanitario dell'ospedale Perrino di Brindisi da parte di una mamma che la sera dello scorso 3 luglio, insieme all sua famiglia, è rimasta coinvolta in uno spaventoso incidente stradale.

Mi chiamo Francesca. La sera del 3 luglio 2020, insieme alla mia famiglia composta da me, mio marito e tre bambini (2 gemelli di 8 anni e la piccola 2 anni e mezzo) siamo rimasti coinvolti in un bruttissimo incidente stradale. Uno dei due gemelli, in codice rosso, ha riportato un trauma cranico con vasta ferita lacero contusa della fronte e emorragia dalla testa. L'altro gemello ha riportato delle abrasioni agli avambracci. La piccola ha riportato un trauma cranico e una rottura del setto nasale. Io escoriazioni inguinale e sovraclaveare. Mio marito un trauma cranico, distorsione del rachide e contusioni a polsi e avambracci con bruciature da scoppio degli airbag.

Tutti siamo stati trasportati a bordo di un’ambulanza. Una volta arrivati presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, siamo stati subito accuditi. I miei figli sono stati affidati a numerosi medici che si sono presi cura di loro. Il gemello più grave è stato condotto nel reparto di Chirurgia plastica, dove gli sono stati messi numerosi punti di sutura al cuoio capelluto e sulla fronte. Mia figlia, in Pediatria, è stata curata da veri angelo. L’altro gemello io e mio marito in Ortopedia.

Desidero raccontarvi della nostra esperienza perché sento spesso parlare di malasanità. Noi invece ci siamo trovati davanti a dei veri angeli. Ho creduto in queste persone perché hanno salvato la vita a mio figlio, mi hanno sostenuta e dato il coraggio e la forza per combattere i dolori.