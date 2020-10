Manifestazione civile a Mesagne, Sap: "Grazie a cittadini e commercianti"

MESAGNE - Il 28 ottobre 2020 si è svolta a Mesagne la manifestazione dei commercianti e degli imprenditori contrari al Dpcm del governo che prevede la chiusura delle attività commerciali alle 18. Il sindacato Sap si complimenta “con le donne e gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Mesagne e col personale del Reparto mobile di Taranto che hanno svolto un servizio impeccabile, garantendo il regolare svolgimento della manifestazione”.

“Riteniamo inoltre importante – si legge nella nota del Sap - ringraziare tutti i cittadini e commercianti mesagnesi per le modalità con le quali hanno espresso il loro dissenso al provvedimento varato dall’Esecutivo, dimostrando che manifestare per far valere i propri diritti o per dare voce al proprio pensiero lo si può fare con educazione e rispetto”.