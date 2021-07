Camera penale di Brindisi: rinnovato direttivo e Collegio dei Probiviri

BRINDISI - Nella giornata di ieri, martedì 13 luglio, si sono tenute le elezioni della Camera Penale di Brindisi 'O. Melpignano'. Durante l'assemblea, subito dopo la relazione del presidente, sono stati rieletti per acclamazione come componenti del Direttivo l'avvocato Pasquale Annicchiarico presidente, l'avvocato Giuseppe Guastella vice presidente, l'avvocato Giacomo Serio segretario, l'avvocato Laura Beltrami tesoriere e l'avvocato Pasquale Di Natale consigliere. Come componenti del Collegio dei Probiviri: l'avvocato Augusto Conte, l'avvocato Carlo Tatarano e l'avvocato Giuseppe Brancasi.